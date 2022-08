MZ SR je otvorené diskusii o zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva SR je otvorené diskusii o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov na zdravotnom poistení. Uviedlo to v súvislosti s návrhom novely zákona o zdravotných poisťovniach, v ktorej okrem iného navrhuje zrušiť striktné obmedzenia prístupu k zdravotnej starostlivosti pre pacientov s podlžnosťou.



Novela navrhuje poskytnúť dlžníkom plnú zdravotnú starostlivosť a obmedziť prístup len pri odkladnej starostlivosti. Navrhuje tiež zrušenie reštrikcií pre ľudí, ktorí majú podlžnosť z minulosti, no v súčasnosti zdravotné odvody platia. "Samozrejme, možno rozumieť aj zdravotným poisťovniam, pre ktoré je dôležité minimalizovať počet dlžníkov. Na ministerstve sme otvorení hľadaniu riešení. V tejto chvíli však možno povedať, že súčasné postavenie pacientov s nedoplatkom je všetko možné, len nie zdravé," skonštatoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



V súčasnosti majú dlžníci na poistnom prístup len k neodkladnej zdravotnej starostlivosti, všetky ostatné úkony vrátane preventívnych prehliadok si musia hradiť sami. "Podľa údajov z prvej polovice roka 2022 sa obmedzenie prístupu k štandardnej zdravotnej starostlivosti týka vyše 120.000 ľudí," priblížil Lengvarský.



Obmedzenie prístupu k zdravotnej starostlivosti malo podľa jeho slov legitímny zámer - motivovať na platenie zdravotných odvodov. Zámer sa však do praxe nepremietol. "Naopak, zvýraznili sa komplikácie. Pacienti s obmedzeným prístupom k preventívnym prehliadkam sa k lekárovi často dostanú až v čase, keď je ich liečba omnoho nákladnejšia a šanca na vyliečenie nižšia. Navyše reštrikcie sa týkajú aj dlžníkov, ktorí dnes platia zdravotné odvody, alebo dôchodcov, za ktorých už poistné platí štát," doplnil rezort.



Rezort novelu koncom júla predložil do medzirezortného pripomienkového konania, jej účinnosť navrhuje od 1. januára 2023.