Rezort zdravotníctva:Včasnú defibrilácu zaistia len dostupné prístroje

Bratislava 2. februára (TASR) - Jediný spôsob včasnej defibrilácie je použitie verejne dostupných alebo na mieste sa nachádzajúcich automatizovaných externých defibrilátorov. Poukázalo na to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na postoj Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré chce zrušiť zákonnú povinnosť pre obce a mestá mať defibrilátory na určitý počet obyvateľov. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor MZ SR.



"Mimonemocničné náhle zastavenie obehu sa v Európe prihodí každé dve minúty," uviedol rezort. Ozrejmil, že uvedenú povinnosť nezaviedol návrh zákona z dielne ministerstva, ale bola výsledkom poslaneckej iniciatívy. "Ministerstvo zdravotníctva tak nemôže zasahovať do obstarávacieho procesu samospráv pri nákupe týchto prístrojov, ani nedisponuje finančnými prostriedkami na ich nákup. Finančné prostriedky si môžu mestá a obce zabezpečiť napríklad formou sponzorstva," doplnil.



Ministerstvo priblížilo, že defibrilácia do troch až piatich minút od kolapsu môže zvýšiť prežitie na 50 až 70 percent. "Včasnú defibriláciu nie je možné zaistiť formou posádok záchrannej zdravotnej služby, pretože priemerný dojazdový čas rýchlej lekárskej pomoci je 11 minút, rýchlej zdravotníckej pomoci 12,38 minúty," ozrejmilo. Zároveň podľa neho existujú rôzne modely certifikovaných defibrilátorov, ktoré poskytujú rôzne úrovne jednoduchosti a intuitívnosti ovládania. "Aby ich dokázala používať aj laická verejnosť práve v prípade, že si to vzniknutá situácia vyžaduje," dodal rezort.



ZMOS volá po zrušení zákonnej povinnosti pre obce a mestá mať defibrilátory na určitý počet obyvateľov. Za problémové považuje ich početné nakupovanie, ale aj používanie a zodpovednosť za tieto prístroje.



Povinnosť umiestniť a zabezpečiť funkčnosť verejne prístupného automatického externého defibrilátora obciam nad 500 obyvateľov minulý rok schválil parlament a odobrila ju aj prezidentka Zuzana Čaputová. Autori novely skonštatovali, že verejných defibrilátorov je na Slovensku málo.