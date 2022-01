MZ: Koronavírusom je ohrozené každé dieťa bez existujúcej imunity

Bratislava 6. januára (TASR) - Rovnako, ako je to v prípade dospelých, nákazou koronavírusom je ohrozené každé dieťa bez existujúcej špecifickej imunity. To potom takisto môže nakaziť ďalšie deti, dospelých či seniorov. Na sociálnej sieti to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



"V porovnaní s počtom hospitalizácií dospelých sú počty hospitalizovaných detí stále nízke, výrazne však už prekročili rekordy z minulých vĺn a ďalej stúpajú," upozornil rezort. Nárast hospitalizácií detských pacientov v dôsledku ochorenia COVID-19 je už viditeľný napríklad v USA či vo Veľkej Británii.



Medzi najčastejšie príznaky symptomatického ochorenia COVID-19 u detí patria horúčka, kašeľ, hnačka, či zvracanie. "Obzvlášť ohrozené sú deti s pridruženými ochoreniami, keďže majú vyššie riziko vážneho priebehu," poukázalo MZ.



Pripomenulo, že medzi zriedkavejšie, ale závažné dôsledky infekcie koronavírusom u detí patrí multisystémové zápalové ochorenie. Otázne v prípade detí ostávajú podľa rezortu prípadné dlhodobé následky ochorenia COVID-19.



Rezort zdravotníctva preto odporúča očkovanie aj mladších detí. "Deti vo veku päť až 11 rokov dostávajú špeciálne schválený a im určený typ vakcíny, ktorý predstavuje tretinovú dávku oproti štandardnej dávke pre staršie deti a dospelých," dodalo ministerstvo.



Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal na Národnom futbalovom štadióne vo štvrtok očkovať deti vo veku päť až 11 rokov proti ochoreniu COVID-19. Deti by na preočkovanie mali prísť 27. januára. Vo štvrtok o tom informovali lekár BSK Tomáš Szalay a podpredseda BSK pre oblasť zdravotníctva Juraj Štekláč.