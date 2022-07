Rezort zdravotníctva: Kvalita dát k DRG systému je nejasná

Bratislava 21. júla (TASR) - Ekonomické dáta od nemocníc, ktoré sa zbierali v súvislosti so zavádzaním nového platobného mechanizmu pre nemocnice, tzv. DRG systémom, neboli v priebehu rokov spoľahlivo skontrolované, ich kvalita je preto podľa ministerstva zdravotníctva stále nejasná. Centrum pre klasifikačný systém (CKS) aktuálne pracuje na vytvorení a vylepšení metodík za účelom jeho spravodlivého a kvalitného nastavenia. Pre TASR to uviedli z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Doterajší vývoj DRG systému predstavoval nákup G-DRG systému z Nemecka v roku 2011, ozrejmil rezort. Ten zahŕňal definičnú príručku, katalóg prípadových paušálov, softvér na aktualizáciu a vývoj príručky a niektoré metodiky. V roku 2013 začalo okrem iného zbieranie dát z nemocníc. Ministerstvo poznamenalo, že ekonomické dáta z nemocníc neboli v priebehu rokov spoľahlivo skontrolované, preto je ich kvalita v súčasnosti stále nejasná.



Následne bol v roku 2017 schválený postup pre konvergenciu základnej sadzby v rámci päťročného obdobia, keď malo dôjsť k zjednoteniu základnej sadzby. Tento proces bol podľa rezortu viackrát prehodnotený a pozdržaný. V roku 2018 došlo k zavedeniu pripočítateľných položiek, no v odlišnom koncepte ako v nemeckom systéme. "Posledné spomínané body mali za následok spomalenie vývoja a lokalizácie DRG systému na slovenské prostredie," skonštatoval rezort.



Aktuálne CKS pracuje na vytvorení a vylepšení metodík, na každoročnú aktualizáciu jednotlivých komponentov DRG systému, za účelom jeho spravodlivého a kvalitného nastavenia. "Mnohé komponenty totiž boli každoročne aktualizované, no s minimálnymi alebo žiadnymi zmenami, ktoré by odrážali vývoj a napredovanie v zdravotníctve," vysvetlilo MZ s tým, že sú potrebné aj analýzy zo spoľahlivých klinických a ekonomických dát vykazovaných poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti.



"Z tohto dôvodu je prioritou CKS dopracovať a nastaviť metodiku kontroly medicínskych a ekonomických dát, samotné očistenie dát a výpočet relatívnych váh, ktoré sú základnou podmienkou spravodlivého DRG systému," uviedlo ministerstvo. Okrem toho je podľa neho potrebné zvýšiť mieru komunikácie o kvalite vykazovaných dát a poskytnutie relevantnej spätnej väzby poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré by spolu viedli k prepracovaniu sporných častí metodiky.



Kultivácia systému DRG je jedným z opatrení memoranda o spolupráci, ktoré koncom marca podpísali ministri financií a zdravotníctva Igor Matovič (OĽANO) a Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s cieľom zlepšiť fungovanie zdravotníctva. Harmonogram na urýchlenú kultiváciu bol ministerstvu financií zaslaný v požadovanom termíne do konca júna, potvrdil pre TASR rezort zdravotníctva.



DRG (Diagnosis Related Group) je cenotvorba, ktorá sa používa vo všetkých krajinách Európskej únie okrem Slovenska. Na potrebu jeho čo najrýchlejšieho zavedenia poukázal aktuálne aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý analyzoval financovanie vybraných nemocníc v roku 2020. Súčasný systém paušálnych platieb od zdravotných poisťovní označil za kontraproduktívny. Upozornil, že mesačné paušály sú stanovované bez ohľadu na skutočnú výšku nákladov nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva už skôr avizovalo, že DRG systém by sa mohol pilotne spustiť 1. januára 2023.