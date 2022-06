Rezort zdravotníctva má predstaviť reformu primárnej ambulantnej sféry

Bratislava 9. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR má na budúci týždeň predstaviť reformu primárnej ambulantnej starostlivosti zainteresovaným stranám. TASR to potvrdili hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová aj prezident Asociácie súkromných lekárov SR Marián Šóth.



"Ministerstvo zdravotníctva finišuje v príprave reformy ambulantnej starostlivosti. Metodika klasifikácie okresov podľa zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti by mala byť zverejnená v druhej polovici mesiaca jún. V úvode budúceho týždňa pokračujú rokovania všetkých zainteresovaných strán," uviedol pre TASR komunikačný odbor rezortu.



Parlament vlani schválil legislatívu potrebnú na reformu ambulantnej siete. Cieľom reformy je zlepšiť situáciu s nedostatkom lekárov pre obyvateľov v miestnej dostupnosti na úrovni okresov, mala by mať tri fázy. Ministerstvo už skôr avizovalo, že v prvej chce na základe monitoringu klasifikovať okresy na zabezpečené, rizikové, rizikovo nedostatkové a kriticky nedostatkové. Priniesť má aj finančnú podporu na zriaďovanie nových praxí v nedostatkových okresoch. Rezort zdravotníctva predpokladá, že tento krok podporí lekárov po ukončení štúdia, aby sa vrátili do svojho rodiska alebo do iných nedostatkových či rizikových regiónov.



V ďalších fázach by sa mali riešiť podpora všeobecných ambulancií pre existujúcich poskytovateľov a definovanie novej koncepcie všeobecného lekárstva. Priniesť by mala rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov aj sestier či zníženie administratívnej záťaže.