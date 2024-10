K. Šaško chce do konca roka zastabilizovať situáciu v zdravotníctve

Bratislava 30. októbra (TASR) - Cieľom ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) je do konca roka upokojiť a zastabilizovať situáciu, aby pacient nebol traumatizovaný spormi v slovenskom zdravotníctve. Uviedol to v súvislosti so stredajším rokovaním s riaditeľmi ústavných zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ako aj so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.



"O podrobnostiach dnešného stretnutia bude minister zdravotníctva informovať zajtra (31. 10.) o 10.30 h, keď sa v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch zúčastní na oficiálnom otvorení výstavby staníc záchrannej zdravotnej služby financovaných z plánu obnovy," objasnil rezort.



Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku v utorok (29. 10.) začalo podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s Lekárskym odborovým združením podpísal vtedajší vládny kabinet. Súčasťou neho je aj podmienka rastu platov budúci rok o 9,7 percenta. Vláda lekárom aktuálne ponúka 6,44-percentné zvýšenie. Šaško potvrdil otvorenosť rokovať ďalej. Verí, že otázka rastu platov lekárov nebude prekážkou pri hľadaní dohody.