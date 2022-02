Molnupiravir sa má podávať pacientom s rizikom ťažkého priebehu covidu

Bratislava 4. februára (TASR) - Antivirotické liečivo molnupiravir sa má podávať dospelým pacientom s ochorením COVID-19, ktorým hrozí ťažký priebeh ochorenia. Liek môže predpísať všeobecný lekár alebo špecialista, ktorý zároveň posudzuje rizikovosť. Liečivo sa má podávať do piatich dní od nástupu symptómov, potom je už neúčinné. Vyplýva to z usmernenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Riziko ťažkého priebehu majú podľa usmernenia pacienti starší ako 60 rokov, rovnako tí s obezitou a BMI viac ako 35 alebo ľudia s rôznymi vážnymi ochoreniami. Môže ísť napríklad o pacientov s cukrovkou, cirhózou pečene či chronickým zápalom pľúc.



"Každý pacient je iný, má iné ochorenia, inú imunitu. Je na rozhodnutí lekára, aby zvážil podanie tejto liečby a zvážil riziko vs. benefit ako pri akejkoľvek inej liečbe. Teda samotné dosiahnutie veku dospelosti na indikáciu nepostačuje," spresnila pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Rezort zdravotníctva aktuálne molnupiravirom zásobuje nemocnice. Jeho nákup schválila vláda v novembri minulého roka.