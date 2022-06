Rezort zdravotníctva: Na školách bude vďaka projektu zdravotník

Bratislava 22. júna (TASR) - V materských, základných a stredných školách bude vďaka projektu z plánu obnovy zdravotník. Jeho úlohou bude viesť poradenské aktivity o prevencii onkologických chorôb, starostlivosti o chrup a prvej pomoci. Uviedla to štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Lenka Dunajová Družkovská, ktorá sa zúčastnila na pilotnom projekte v Plaveckom Štvrtku.



Deti z prvého ročníka sa na základnej škole v Plaveckom Štvrtku v stredu vzdelávali o prevencii zubného kazu. "Takáto investícia do našich detí a mládeže je investíciou do našej budúcnosti, ktorá sa určite vyplatí," poznamenala Dunajová Družkovská.



Tri hlavné témy edukácie budú mať podľa MZ svojich odborných garantov. Primárna prevencia sa bude týkať onkologických ochorení, obezity, zdravého životného štýlu, správneho stravovania. Realizovaná bude v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom, priblížilo ministerstvo. Druhu témou bude starostlivosť o zuby a spolupracovať na nej bude Slovenská komora zubných lekárov. "Prvá pomoc na školách bude v odborných rukách Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov," uviedol rezort.



"V súvislosti s edukáciou na školách v rámci primárnej prevencie sa v mnohých krajinách ukazuje cesta od detí k rodičom ako tá najschodnejšia a najúčinnejšia, aj Slovensko sa už môže tiež vydať touto cestou," skonštatovala Dunajová Družkovská. Je podľa nej dobré, že aj deti budú schopné prevziať zodpovednosť za svoje zdravie.



Školy, ktoré sa chcú zapojiť sa do projektu, sa môžu prihlásiť v rámci výzvy, ktorú ministerstvo vyhlásilo v pondelok (20. 6.) v rámci plánu obnovy a odolnosti. Výzva je zameraná na podporu zamestnania zdravotníckych pracovníkov na školách. Alokácia je 3,4 milióna eur.