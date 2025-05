Rezort zdravotníctva tvrdí, že na zmenách v liekovej politike pracuje

Bratislava 21. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na zmenách v liekovej politike pracuje, bude o nich čoskoro informovať. Rezort to uviedol v reakcii na výhrady odborníkov a opozície k návrhu zmien v systéme úhrad liekov. TASR o tom informovala hovorkyňa MZ SR Veronika Daničová.



„Ministerstvo intenzívne pracuje na zásadných zmenách v liekovej politike, ktorá je prioritou ministra zdravotníctva Kamila Šaška, a v krátkom čase bude o nich informovať na tlačovej konferencii,“ uviedla Daničová.



MZ navrhuje zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Rezort poukázal na to, že pri súčasných pravidlách výpočtu ich nákladovej efektívnosti by financie vyčlenené na lieky v tomto roku nepostačovali. Od júna sa preto majú upraviť vyhláškou, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo odhadlo, že by to počas piatich rokov mohlo priniesť úsporu v úhradách za lieky najmenej 583 miliónov eur.



Opozičné SaS, PS a Za ľudí vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby novú vyhlášku k liekovej politike stiahol. Poukazujú na to, že vyhláška sťaží až zastaví prístup k inovatívnym liekom. Kritizujú tiež, že ju ministerstvo predložilo bez diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní.



Plánované zmeny skritizovala napríklad Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, podľa ktorej sa zhorší prístup k novým liekom a ohrozená môže byť aj dostupnosť tých existujúcich. Odmietavý postoj zaujala aj Asociácia na ochranu práv pacientov, ktorá upozornila, že najzasiahnutejší oneskoreným prístupom k modernej liečbe sú onkologickí, neurologickí pacienti a pacienti so zriedkavými diagnózami. Zástupcovia odborného, pacientskeho a občianskeho sektora priblížili, že vyhláška môže výrazne sťažiť pacientom prístup k liekom na výnimku. Taktiež žiadajú Šaška, aby vyhlášku stiahol.