Ministerstvo: Očkovanie v lekárňach by mohli navrhnúť v parlamente

Bratislava 19. apríla (TASR) - Návrh na zavedenie očkovania v lekárňach by mohli poslanci navrhnúť v parlamente. Pre TASR to ozrejmilo Ministerstvo zdravotníctva SR po tom, ako návrh vypustilo z vládnej novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.



"Navrhnutá novela zákona o liekoch, v podobe ako bola predložená na rokovanie vlády SR, nezískala dostatočnú podporu. MZ SR o tom informovalo Slovenskú lekárnickú komoru. Je však možné očakávať, že zavedenie očkovania v lekárňach bude predložené ako poslanecký pozmeňujúci návrh počas druhého čítania v Národnej rade SR," uviedol rezort.



Štátnemu tajomníkovi rezortu Michalovi Palkovičovi podľa jeho slov záleží, aby časť o očkovaní bola súčasťou novely. Ozrejmil, že vláda sa ju rozhodla stiahnuť po diskusii s viacerými poslancami. "Čas, ktorý do zasadnutia parlamentu máme, využijeme na to, aby sme precizovali pravidlá a námietky, ktoré vzniesli," ozrejmil. Význam námietok je podľa jeho slov z medicínskeho pohľadu relevantný. Priblížil, že sa týkali napríklad toho, či pôjde len o očkovanie proti chrípke alebo aj o iné vakcíny, napríklad HPV alebo COVID-19, tiež otázky zodpovednosti pri prípadných komplikáciách.



Slovenská lekárnická komora namieta vypustenie zavedenia očkovania v lekárňach z novely zákona. Poukazuje na to, že dva roky spolu s ministerstvom zdravotníctva pripravovali všetky hlavné kroky pre zmenu, ktorú podporoval aj rezort. V lekárňach sa malo zo začiatku očkovať najmä proti chrípke, ministerstvo tak chcelo zvýšiť zaočkovanosť populácie.



Rozhodnutiu nerozumie ani Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku. "Predtým, ako o zákone rokovala vláda, návrh prešiel celým medzirezortným pripomienkovým konaním, pričom zo strany žiadneho subjektu nezaznela proti očkovaniu v lekárňach relevantná výhrada," podotkla. Poukázala tiež prieskum, podľa ktorého by sa v lekárni proti chrípke nechala zaočkovať tretina Slovákov.