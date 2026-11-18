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Rezort zdravotníctva chce viac financií pre hospice či ambulancie ZZS
Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska upozorňuje, že navrhované financovanie mobilných hospicov nepokryje ani ich základné náklady.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Regulované ceny za zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby, hospicoch či domoch ošetrovateľskej starostlivosti by sa mohli zvýšiť. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorým sa mení rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva. Rezort ho predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS) považuje navrhované zvýšenie pre mobilné hospice za nedostatočné.
Cieľom úpravy je pokryť nárast osobných nákladov týchto zariadení, ktoré v roku 2027 stúpnu v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy, nadväzujúcich zmien v Zákonníku práce, ako aj zákonnej valorizácie základných zložiek miezd zdravotníckych pracovníkov. „Aby bolo zabezpečené primerané krytie zvýšených ekonomicky oprávnených nákladov týchto subjektov v súvislosti s uvedenými zmenami, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni,“ ozrejmilo ministerstvo v materiáli.
Zvýšenie regulovaných cien hradených zdravotnými poisťovňami sa má dotknúť pozemných ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS), vrtuľníkovej záchrannej služby, ako aj ambulancií špecializovanej prepravy. Zvýšiť sa má tiež pevná cena za deň poskytovania paliatívnej starostlivosti v hospicoch i cena za návštevu pacienta v domácom prostredí mobilným hospicom vrátane úhrady za dopravu. Podľa návrhu majú narásť aj pevné ceny na osobu a deň v domoch ošetrovateľskej starostlivosti a v zariadeniach sociálnej pomoci (so zmluvou so zdravotnou poisťovňou), pričom agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) sa zvýši platba za dopravu. Súčasťou predloženého návrhu je aj zvýšenie, doplnenie a celková úprava pevných cien transfúznych liekov.
AHAPS upozorňuje, že navrhované financovanie mobilných hospicov nepokryje ani ich základné náklady. „Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje na rok 2027 úhradu 53 eur za návštevu sestry z mobilného hospica u pacienta, reálne náklady však podľa analýzy asociácie dosahujú 81 eur. Mobilné hospice sa preto nemôžu rozširovať, nové nevznikajú a existujúce živoria či zvažujú ukončenie činnosti. Doplácajú na to pacienti, ich rodiny aj štát, ktorý by primeraným financovaním mobilných hospicov viacnásobne ušetril,“ skonštatovala asociácia. Poukázala tiež na to, že Slovensko starne a potreba hospicovej starostlivosti bude rásť. Bez systémových zmien podľa nej nie je jasné, kto sa o pacientov na konci života postará.
Asociácia preto vyzýva rezort zdravotníctva, aby úhrady pre mobilné hospice zosúladil so skutočnými nákladmi na poskytovanú zdravotnú starostlivosť.
Cieľom úpravy je pokryť nárast osobných nákladov týchto zariadení, ktoré v roku 2027 stúpnu v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy, nadväzujúcich zmien v Zákonníku práce, ako aj zákonnej valorizácie základných zložiek miezd zdravotníckych pracovníkov. „Aby bolo zabezpečené primerané krytie zvýšených ekonomicky oprávnených nákladov týchto subjektov v súvislosti s uvedenými zmenami, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni,“ ozrejmilo ministerstvo v materiáli.
Zvýšenie regulovaných cien hradených zdravotnými poisťovňami sa má dotknúť pozemných ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS), vrtuľníkovej záchrannej služby, ako aj ambulancií špecializovanej prepravy. Zvýšiť sa má tiež pevná cena za deň poskytovania paliatívnej starostlivosti v hospicoch i cena za návštevu pacienta v domácom prostredí mobilným hospicom vrátane úhrady za dopravu. Podľa návrhu majú narásť aj pevné ceny na osobu a deň v domoch ošetrovateľskej starostlivosti a v zariadeniach sociálnej pomoci (so zmluvou so zdravotnou poisťovňou), pričom agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) sa zvýši platba za dopravu. Súčasťou predloženého návrhu je aj zvýšenie, doplnenie a celková úprava pevných cien transfúznych liekov.
AHAPS upozorňuje, že navrhované financovanie mobilných hospicov nepokryje ani ich základné náklady. „Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje na rok 2027 úhradu 53 eur za návštevu sestry z mobilného hospica u pacienta, reálne náklady však podľa analýzy asociácie dosahujú 81 eur. Mobilné hospice sa preto nemôžu rozširovať, nové nevznikajú a existujúce živoria či zvažujú ukončenie činnosti. Doplácajú na to pacienti, ich rodiny aj štát, ktorý by primeraným financovaním mobilných hospicov viacnásobne ušetril,“ skonštatovala asociácia. Poukázala tiež na to, že Slovensko starne a potreba hospicovej starostlivosti bude rásť. Bez systémových zmien podľa nej nie je jasné, kto sa o pacientov na konci života postará.
Asociácia preto vyzýva rezort zdravotníctva, aby úhrady pre mobilné hospice zosúladil so skutočnými nákladmi na poskytovanú zdravotnú starostlivosť.