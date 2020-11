Návšteva lekára je možná aj bez testu, no odporúča sa najprv volať

Bratislava 2. novembra (TASR) – Pre ľudí, ktorí sa cez víkend nezúčastnili celoplošného testovania, platí výnimka zo zákazu vychádzania na cestu do zdravotníckeho zariadenia. Účelom môže byť neodkladné vyšetrenie alebo preventívna prehliadka.



Ministerstvo zdravotníctva SR však naďalej odporúča všetkým pacientom, aby svojho lekára najprv kontaktovali telefonicky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



„Lekár na základe triediacich otázok posúdi, či je nevyhnutné, aby pacient prišiel do ambulancie osobne," vysvetľuje rezort. Ak pacient nepotrebuje vyšetrenie akútne, je podľa hovorkyne vzhľadom na aktuálnu situáciu vhodné komunikovať s lekárom telefonicky, formou videohovoru alebo SMS.



Telemedicína sa podľa rezortu v praxi ukazuje ako efektívny a užitočný prvok ochrany verejného zdravia. „Aj preto je vhodné, aby lekári okrem telefonickej konzultácie využívali v čo najvyššej možnej miere aj elektronické predpisovanie receptov alebo poukazov na zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré pacient užíva dlhšie ako tri mesiace," vysvetlila hovorkyňa s tým, že elektronické zdravotníctvo znižuje riziko prenosu nákazy nového koronavírusu.



Pacienti, ktorí potrebujú vyšetrenie u špecialistu, nemusia v čase pandémie ochorenia COVID-19 navštíviť svojho praktického lekára ani kvôli vystaveniu výmenného lístka, pripomenula Eliášová.



„V prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti, teda život ohrozujúcich prípadov, sú, samozrejme, všetci pacienti bez rozdielu ošetrení," zdôraznila.



Ministerstvo zdravotníctva zároveň apeluje na ľudí, ktorí nemajú doklad o negatívnom výsledku testu, aby z preventívnych dôvodov dodržiavali desaťdňovú domácu izoláciu. Znížená mobilita má zabrániť nevedomému šíreniu ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi.