Bratislava 25. marca (TASR) – Nemocnice sa pripravujú na väčší počet pacientov s ochorením COVID-19. Postupne sa tak niektoré oddelenia premenia na takzvané červené pavilóny a v najkrízovejšom variante sa celé zdravotnícke zariadenie zmení na takzvanú COVID nemocnicu. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



"Aktuálny stav je pre Slovensko postačujúci. Disponujeme ešte desiatkami voľných lôžok na aktuálnych infekčných oddeleniach, no musíme myslieť dopredu a byť pripravení. Preto štartujeme v najväčšej Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktorá má pripravený plán reprofilizácie, prispôsobovať ho bude aktuálnemu stavu," povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO).



K situácii sa vyjadrila aj hovorkyňa UNB Eva Kliská. "Priestory nemocnice postupne pripravujeme, plánujeme rozmiestniť prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu, mapujeme technické zázemie a ostatné prístrojové vybavenie. Všetky opatrenia sú realizované predovšetkým v záujme bezpečnosti pacienta a tiež nášho personálu. Naším cieľom je zamedziť možnému stretu pozitívnych pacientov s pacientmi, ktorí neboli infikovaní, zabrániť tak v čo najväčšej miere ďalšiemu šíreniu, a predovšetkým postarať sa o všetkých pacientov v súlade s prísnymi bezpečnostnými opatreniami," uviedla Kliská.



S pribúdajúcim počtom pacientov s COVID-19, ktorí by si vyžadovali hospitalizáciu, sa budú podľa Eliášovej vybrané oddelenia postupne meniť na červené zóny. Aktuálne je možná "premena" takmer 4000 lôžok. "Prioritne sa chceme zamerať na reprofilizáciu nemocničných lôžok, až následne by prišli v prípade potreby na rad priestory ďalších zariadení, ako sú napríklad kúpele či iné priestory," vysvetlil šéf rezortu zdravotníctva.



Krajčí tiež pripomenul, že je potrebné zabezpečiť, aby ženy mohli rodiť v bezpečných hygienických podmienkach, aby mali onkologickí pacienti bezpečné prostredie na svoju liečbu, či to, aby boli plnohodnotné podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti traumatológie. "Aj v prípade výrazného nárastu pacientov s novým koronavírusom preto budú v praxi plnohodnotne fungovať nemocnice a špecializované ústavy pre ľudí nenakazených novým koronavírusom," dodal minister zdravotníctva.



Eliášová pripomenula, že na Slovensku je podľa Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR spolu 31.300 lôžok. "V nemocniciach na infekčných oddeleniach je ich takmer 500. Takmer 4000 lôžok sa dá okamžite reprofilizovať v prípade potreby pre pacientov s ochorením COVID-19," uzavrela.