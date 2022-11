MZ nemyslí riešenie situácie s hromadnými výpoveďami lekárov úprimne

Bratislava 5. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nemyslí riešenie situácie s hromadnými výpoveďami lekárov úprimne. Tvrdí to Lekárske odborové združenie (LOZ) v reakcii na avizované memorandum, ktoré im chce ponúknuť štát.



"Vo štvrtok (3. 11.) minister zdravotníctva oznámil, že má pripravený návrh memoranda s lekármi a v piatok (4. 11.) pozve predstaviteľov LOZ na rokovanie. Nerozumieme takýmto mediálnym hrám zo strany ministerstva zdravotníctva, keďže v piatok sa nám nikto neozval. Je obyčajnou slušnosťou, ak avizovalo, že nás osloví, aspoň krátke vysvetlenie, prečo sa tak nestalo," konštatuje.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) avizoval, že v piatok bude chcieť návrh memoranda prekonzultovať so šéfom lekárskych odborárov Petrom Visolajským. "Práve som dostal poslednú upravenú verziu o ďalšie pripomienky kolegov z vlády," priblížil po poklepaní základného kameňa Nemocnice Sv. Martina v Martine. Vláda chce podľa neho situáciu s výpoveďami lekárov vyriešiť čím skôr.



LOZ začiatkom októbra informovalo, že hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Visolajský podotkol, že situácia je taká vážna, že by ju mala začať riešiť vláda. Na dohodu medzi odborármi a vládou vyzývala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Formálny prísľub vlády o splnení požiadaviek lekárov by podľa hlavy štátu mohol prispieť k upokojeniu situácie.