M. Palkovič: O pohotovostiach by mohol mimoriadne rokovať parlament

Bratislava 6. júla (TASR) - O skrátení ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach by sa mohlo rokovať na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Avizoval to minister zdravotníctva Michal Palkovič po štvrtkovom rokovaní vlády. Návrh s danou zmenou chce riešiť v skrátenom legislatívnom konaní.



"V tomto momente ho budeme musieť najskôr pripraviť a bude musieť prejsť vládou. Keď prejde vládou, tak už vzhľadom na výzvy, ktoré od politikov prichádzajú, predpokladáme, že náš vládny návrh bude podporený," skonštatoval.



Ministerstvo navrhovalo skrátiť ordinačné hodiny v ambulantných pohotovostiach z 22.00 h na 20.00 h. Chcelo, aby návrh v parlamente presadil niektorý z poslancov, no nenašiel medzi nimi podporu. V reakcii na to podali stovky pediatrov výpoveď z ambulantnej pohotovostnej služby.



Na riešenie situácie ambulantných pohotovostí a opätovné prehodnotenie návrhu na skrátenie ich ordinačných hodín vyzvala politikov tento týždeň aj Slovenská lekárska komora.



Rezort podľa vlastných slov na zlepšenie situácie realizuje aj iné kroky. Chce napríklad v troch fázach skonsolidovať sieť ambulantných pohotovostí.