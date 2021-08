Rezort zdravotníctva: O optimalizácii siete nemocníc sa ešte rokuje

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 18. augusta (TASR) - Rokovania k pripravovanej optimalizácii siete nemocníc naďalej pokračujú. Finálna podoba siete konkrétnych nemocníc nie je ešte záväzne prijatá. Pre TASR to povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.Rezort tak reagoval na tvrdenia primátorov miest okresov Zvolen, Detva a Krupina, ktorí sa obávajú, že pripravovaná optimalizácia siete prinesie pre obyvateľov týchto okresov výrazné zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Upozornili, že zvolenská nemocnica, ktorá je doposiaľ jedinou dostupnou nemocnicou v regióne Hontu a Podpoľania, by sa totiž mala stať komunálnym zdravotníckym zariadením a prestala by poskytovať celý rad životne dôležitých služieb." povedala Eliášová s dôvetkom, že cieľom ministerstva je radikálne zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom reformy, ktorá je prvýkrát spojená s garantovanými investíciami prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR.Ministerstvo zdravotníctva poukázalo na to, že reforma je časovo nastavená postupne, pričom prepočty sa robia aj vzhľadom na geografické rozloženie Slovenska. Vysvetlilo, že reforma na úvod nastavuje základné rámce, k dosiahnutiu finálneho výsledku je nastavené niekoľkoročné prechodné obdobie.Rovnako hovorí, že sa Slovensko bude musieť vysporiadať so starnutím populácie a jeho vplyvom na potreby pacientov, oproti minulosti klesá dopyt po gynekologicko-pôrodníckych lôžkach v dôsledku poklesu pôrodnosti. Dopyt po dlhodobých či geriatrických lôžkach bude rokmi narastať.Eliášová doplnila, že reforma prinesie fakt, že lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, by sa transformovali v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ lôžka, s tiež lepším manažmentom pacienta. "" dodala s tým, že by sa tak časť nevyužitých lôžok mala transformovať na lôžka dlhodobej a následnej starostlivosti.