Rezort zdravotníctva: O zvýšení platov zdravotníkov sa naďalej rokuje

Bratislava 8. júla (TASR) - Rokovania o zvýšení platov zdravotníkov medzi rezortmi financií a zdravotníctva naďalej pokračujú. Budúci týždeň sa má rokovať pod gesciou predsedu vlády. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR ministerstvá poskytli.



"Ďalšie stretnutie na najvyššej politickej úrovni je naplánované na budúci týždeň," dodal komunikačný odbor rezortu zdravotníctva. Zvýšenie platov je podľa neho najskôr realizovateľný krok na stabilizovanie personálnej situácie.



Zdravotnícke organizácie v piatok vyzvali vládu a poslancov Národnej rady SR na bezodkladné predstavenie návrhu zvýšenia platov v čo najkratšom čase. Opätovne upozornili na nedostatok zamestnancov v zdravotníctve a poukázali, že bez vyriešenia platového ohodnotenia sa problémy budú len prehlbovať.



Do spoločnej výzvy sa zapojili Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, odborové organizácie pri Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) v Bratislave a ZZS Košice, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov a Slovenská komora fyzioterapeutov.



Návrh zvýšenia platov sa mal pôvodne predstaviť koncom júna, avizoval to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Dovtedy to chcel stihnúť aj minister financií Igor Matovič (OĽANO).