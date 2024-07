Rezort zdravotníctva: Zavedenie pripoistenia nie je zásadný problém

Bratislava 24. júla (TASR) - Možnosť pripoistenia nie je v súčasnosti najzásadnejším problémom systému verejného zdravotného poistenia. Treba sa skôr sústrediť na už existujúci základný balík nárokov a na zabezpečenie možnosti časovej či miestnej dostupnosti pre poistencov. Uviedlo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na vyjadrenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), podľa ktorého je značný priestor na vytvorenie individuálneho zdravotného poistenia.



"Predpokladáme, že myšlienka ÚDZS smerovala skôr k individuálnemu zdravotnému poisteniu, ktoré by nebolo klasickým komerčným poistením, ale išlo by skôr o fakultatívnu možnosť rozšírenia poistného krytia cez existujúce zdravotné poistenie. Na to by však bola potrebná legislatívna úprava. V prvom rade by bolo potrebné výrazne vymedziť takzvaný základný balík, t. j. čo uhrádzané z verejného zdravotného poistenia je a čo nie je," poznamenali pre TASR z komunikačného oddelenia rezortu.



Ministerstvo nevníma dané rozšírenie ako prioritný problém v danej oblasti. "Tak ako je v súčasnosti nastavený rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia, zdravotné poisťovne aj v minulosti avizovali, že komerčné alebo individuálne poistenia by nebolo pre nich rentabilné. Musel by sa výrazne zúžiť rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia, čo nie je prioritou týchto dní," dodalo.



ÚDZS v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za vlaňajšok poznamenal, že vidí značný priestor na vytvorenie individuálneho zdravotného poistenia na Slovensku. Poukázal pritom na významný objem dodatočných zdrojov, ktorými ľudia už dnes formou priamych platieb uhrádzajú niektoré zdravotnícke výkony, napríklad v stomatológii či fyzioterapii.