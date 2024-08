Rezort zdravotníctva plánuje na jeseň vyhlásiť 6 výziev

Bratislava 27. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje v septembri a októbri vyhlásiť šesť výziev na podporu výskumno-vývojových projektov v zdravotníctve. Celkovo je na ne vyčlenených vyše 118 miliónov eur. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol komunikačný odbor rezortu.



Päť výziev v indikatívnej výške 115,5 milióna eur plánuje MZ SR vyhlásiť v rámci Programu Slovensko (PSK). Pôjde o technickú výzvu na pokračovanie druhej fázy projektov so zameraním na podporu biobankovej infraštruktúry z predchádzajúceho programového obdobia. Tiež o výzvu zameranú na dobudovanie výskumných infraštruktúr, s cieľom podporiť aplikovaný výskum a vývoj pre projekty od myšlienky k produktu v doméne Zdravá spoločnosť.



Ostatné tri výzvy sa rovnako týkajú tejto domény. Zamerané sú na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a na dobudovanie výskumnej infraštruktúry pre excelentných výskumníkov. Piata výzva má za cieľ podporiť infraštruktúru pre výskum v rámci projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) so zameraním na podporu projektov v oblasti biomedicíny.



Okrem toho bude vyhlásená aj výzva financovaná zo štátneho rozpočtu vo výške tri milióny eur. Jej cieľom je podpora aplikovaného biomedicínskeho výskumu so zameraním na podporu personalizovanej/precíznej medicíny i inovatívnych produktov.



"Sme presvedčení, že všetky tieto výzvy poskytnú potrebné impulzy pre výskumné tímy, dokážu priniesť prelomové riešenia a posunúť kvalitu zdravotnej starostlivosti na novú a vyššiu úroveň prostredníctvom využívania výsledkov podporených projektov," skonštatoval rezort.



Ozrejmil, že od júna zriadil novú sekciu výskumu, vývoja a programov (SVVP), ktorá bude slúžiť ako kľúčový pilier pre podporu výskumno-vývojových projektov financovaných z PSK a štátneho rozpočtu.