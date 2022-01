Rezort zdravotníctva chce zjednodušiť vstup inovatívnych liekov na trh

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 3. januára (TASR) - Inovatívne lieky by mali jednoduchšie vstupovať do zoznamu kategorizovaných liekov, čo umožní ich preplácanie zdravotnými poisťovňami pre všetkých pacientov. Výška sumy by mala však zodpovedať miere klinického prínosu pre pacienta. Vyplýva to z novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).Liek je v súčasnosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia uhrádzaný všetkými zdravotnými poisťovňami pre každého pacienta, ak je zaradený v zozname kategorizovaných liekov.spresnilo ministerstvo. V súčasnosti rozhodnutie, či nový inovatívny liek bude alebo nebude uhradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, je na uvážení zdravotnej poisťovne.vymenovalo ministerstvo.Inovatívne lieky by mali byť podľa novely uhrádzané vo výške zodpovedajúce klinickému prínosu, ktorý liek pacientovi prináša. Návrh novely preto zavádza povinnosť predložiť farmako-ekonomický rozbor a preukázať nákladovú efektívnosť pre všetky lieky vrátane liekov určených na liečbu ojedinelého ochorenia.Efektívne vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia návrh novely zabezpečuje prostredníctvom podpory vstupu generických a biologicky podobných liekov na trh.uviedlo ministerstvo. Trojprahový vstup v súčasnosti predstavuje povinnosť znížiť cenu pre prvé tri generické lieky a biosimilárne lieky zaradené do kategorizácie.Novela tiež upravuje otázku zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín. Zavádza napríklad výnimky z povinnosti predkladať medicínsko-ekonomický rozbor.