MZ: Po pridelení termínu na očkovanie príde informácia cez SMS a email

Bratislava 4. apríla (TASR) - Po pridelení termínu na očkovanie dostane každý záujemca komplexné informácie prostredníctvom SMS správy a emailu. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Ako priblížila, informácia obsahuje dátum a čas očkovania, názov vakcinačného centra, presnú adresu vakcinačného centra, názov vakcíny a údaj, či ide o prvú (1) alebo druhú dávku (2). Na Slovensku sa aktuálne očkuje troma očkovacími látkami, a to vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech, ďalej očkovacou látkou od spoločnosti Moderna/NIAID a očkovacou látkou od spoločnosti AstraZeneca a Oxfordskej univerzity.



Záujemca by sa mal do vakcinačného centra dostaviť najskôr desať minút pred plánovaným očkovaním. Po príchode musí predložiť doklad totožnosti a preukaz poistenca. Pre urýchlenie procesu si môže už doma vytlačiť a vyplniť informovaný súhlas a dotazník.



Tieto dokumenty však treba podpísať až priamo vo vakcinačnom centre. Linky na dokumenty nájde v elektronickej pošte, Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) mu pošle e-mail spolu s prideleným termínom očkovania. Informovaný súhlas a dotazník sa podpisuje aj pred očkovaním. V prípade, že si záujemca dokumenty nemôže vytlačiť a vyplniť doma, sú pre neho pripravené aj vo vakcinačnom centre.



Záujemcovia o očkovanie, ktorí podľa vyhlášky patria do prvej fázy, sa pred očkovaním musia preukázať dokladom o zamestnaní. A to potvrdením od zamestnávateľa, služobným preukazom alebo pracovnou zmluvou, dodala Eliášová.