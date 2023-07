Rezort zdravotníctva: Poistenci VšZP sa dostanú k výnimkovým liekom

Bratislava 14. júla (TASR) - Pacienti poistení v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) budú mať aj naďalej prístup k výnimkovým liekom. Racionalizačné opatrenia v poisťovni sa týchto pacientov nedotknú. Deklarovalo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Odmieta tvrdenia, že liečba pacientov odkázaných na lieky na výnimky je ohrozená.



"Pred rokom bola schválená novela zákona, vďaka ktorej do kategorizácie vstupujú mnohé lieky doteraz hradené vo výnimkovom režime. Lieky v kategorizácii sú automaticky plne hradené zdravotnými poisťovňami bez potreby žiadosti o ich uhrádzanie," uviedol komunikačný odbor rezortu. Z dôvodu týchto zmien a v závislosti od implementácie racionalizačných krokov sa vo VšZP predpokladá nárast výdavkov v oblasti liekov o 59 až 69 miliónov eur, čiže o 6,5 až osem percent.



"Celkové tohtoročné výdavky VšZP na lieky na výnimky sa očakávajú na úrovni približne 40 miliónov eur. Je však potrebné povedať, že ďalšie výnimkové lieky za približne 14 miliónov eur vstúpili alebo vstupujú do kategorizácie, čo predstavuje pre poisťovne ďalšie náklady," skonštatovalo MZ.



Pripomenulo, že pri opatreniach trvalo na tom, aby VšZP garantovala už rozliečeným pacientom, že budú môcť byť aj naďalej liečení výnimkovými liekmi. Taktiež, že k nim budú mať prístup aj noví pacienti a budú dostupné aj takým pacientom, ktorí boli už v minulosti liečení.



Ministerstvo nariadilo VšZP plán plnenia viacerých sporných opatrení, ktoré jej majú ušetriť 51,7 milióna eur. Strata VšZP predstavovala ku koncu marca 50,2 milióna eur, vlani skončila v strate 153,8 milióna eur.