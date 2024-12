Rezort zdravotníctva pokračuje v rokovaniach s odborármi, chce dohodu

Bratislava 3. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pokračuje v rokovaniach s lekárskymi odborármi. Deklaruje, že chce dosiahnuť dohodu. Uviedli to z komunikačného odboru rezortu pre TASR. Na otázku, či ministerstvo plánuje zaviesť v súvislosti s výpoveďami lekárov núdzový stav, neodpovedali.



"Absolútnou prioritou ministra zdravotníctva je udržať zmier a lekárov v systéme zdravotníctva. Vyjednávania so zástupcami Lekárskeho odborového združenia (LOZ) naďalej pokračujú. Všetky kroky MZ SR smerujú k dosiahnutiu kompromisu a dohody so zástupcami LOZ tak, aby bola zdravotná starostlivosť od januára zabezpečená v štandardnom režime," poznamenali pre TASR.



Rezort deklaroval, že jeho primárnou úlohou je nateraz dosiahnuť konsenzus. "Akonáhle príde k spoločnej dohode, minister bude verejnosť a médiá o detailoch informovať. Ako avizoval, plán pre zdravotníctvo predstaví po odvetvovej tripartite, ktorá sa uskutoční v pondelok (9. 12.)," dodali z komunikačného oddelenia.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.



Opozičná SaS v utorok upozornila, že vládny kabinet údajne chce pre situáciu s výpoveďami zaviesť núdzový stav. Možný zámer odmietla a kritizovala. K vyhláseniu núdzového stavu pre výpovede lekárov sa pristúpilo aj v roku 2011. Išlo o rozhodnutie vtedajšieho vládneho kabinetu Ivety Radičovej.