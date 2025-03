Rezort zdravotníctva: Rokuje sa s držiteľom registrácie lieku Tibsovo

Bratislava 25. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pokračuje v rokovaniach s držiteľom registrácie lieku Tibsovo. Počas 90-dňového obdobia, ktoré začalo plynúť od 25. februára, sa hľadá riešenie, ktoré by umožnilo kategorizáciu a úhradu lieku pre pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou (AML). Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytol komunikačný odbor ministerstva.



"Zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov je možné predpokladať v najbližších mesiacoch a hradený by mal byť pacientom v predmetnej indikácii. Presné podmienky úhrady sú stále predmetom rokovaní," spresnil rezort. Dodal, že s držiteľom registrácie sa snaží dohodnúť nákladovo-efektívne podmienky pre systém verejných financií.



Liek Tibsovo je určený na liečbu dospelých pacientov s novodiagnostikovanou AML s mutáciou IDH1, ktorí nemôžu dostávať štandardnú indukčnú chemoterapiu. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve vydal 11. februára 2025 hodnotenie tejto indikácie, pričom na jeho základe bol držiteľ registrácie vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady.



Odborníci v oblasti onkológie a diagnostiky minulý týždeň upozornili, že Slovensko zaostáva v dostupnosti inovatívnych terapií a diagnostiky, čo komplikuje realizáciu precíznej medicíny v onkológii. Poukázali tiež na pokrok v liečbe akútnej leukémie terapiou ivosidenibom (Tibsovo), ktorá v kombinácii s hypometylačnou látkou dokáže výrazne predĺžiť celkové prežívanie pacientov. Zdôraznili, že včasná kategorizácia inovatívnych liekov je kľúčová pri liečbe onkologických ochorení.