Rezort zdravotníctva: Záchranná zdravotná služba bude zabezpečená

Bratislava 14. júla (TASR) - Poskytovanie záchrannej zdravotnej služby (ZZS) bude kontinuálne zabezpečené na celom území Slovenska. Kto hovorí niečo iné, tak klame a zbytočne straší pacientov. A to zásadne odmietame. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR to uviedlo v reakcii na pondelkovú tlačovú konferenciu hnutia Progresívne Slovensko (PS), ktoré žiada mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo k téme výberového konania na prevádzkovanie ambulancií ZZS.



„Schválením prvej reformy záchrannej zdravotnej služby po 20 rokoch sa skrátia dojazdové časy a zabezpečí sa jej dostupnosť aj do budúcnosti. Zadefinovali sa kompetencie záchranárov a zabezpečí sa tak, že k pacientovi príde profesionálny zdravotník, čím sa jednoznačne zvyšuje šanca na záchranu zdravia a života,“ vysvetlil komunikačný odbor MZ.



Spochybňovanie výberového konania a členov komisie považuje rezort za úmyselné manipulovanie verejnou mienkou a vytĺkanie lacných politických bodov na citlivej téme, ako je zdravie občanov. MZ deklaruje, že mená členov komisie budú zverejnené.



„Stane sa tak po ukončení výberového konania, aby bola zaručená férovosť procesu a členovia komisie neboli vystavení možnému riziku ovplyvňovania. Preto sa nedá hovoriť o utajenej komisii. Taktiež si treba jasne uvedomiť, že každý člen komisie bude niesť za svoje rozhodnutie zodpovednosť,“ uzavrelo MZ.



Progresívne Slovensko žiada mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo k téme výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Podpredseda výboru Oskar Dvořák (PS) hovorí o netransparentnosti. Chce, aby tam minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), šéf Operačného strediska ZZS Marian Povolný aj šéf rozhodovacej komisie ozrejmili, ako sa bude súťaž vyhodnocovať. Zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru podporuje opozičné hnutie Slovensko.



Podmienky tendra kritizovala aj opozičná SaS, ktorej poslanec Tomáš Szalay tvrdil, že zvýhodňuje súčasného prevádzkovateľa leteckej záchranky Air-Transport Europe. Spoločnosť jeho výhrady odmietla, poukázala na to, že sa podrobne neoboznámil s podmienkami výberového konania.