Rezort zdravotníctva posúdi možnosť očkovania v lekárňach

Bratislava 4. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR posúdi možnosť zmeny legislatívy pre zavedenie očkovania v lekárňach. Avizuje to v súvislosti s novelizáciou zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania je v auguste, informuje rezort na portáli právnych predpisov Slov-Lex.



Lekárnici sú pripravení očkovať, deklaroval ešte v máji prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Ozrejmil vtedy, že spustenie je v kompetencii inštitúcií. Ministerstvo zdravotníctva SR následne odhadlo, že by sa mohlo začať v prvom kvartáli roku 2023. V prvom kroku by išlo o očkovanie v lekárňach proti chrípke. Vo verejných lekárňach sa podľa lekárnikov očkuje minimálne v 14 krajinách Európy.



Ministerstvo posúdi aj možnosť zmeny pravidiel pre nekomerčné klinické skúšanie a možné rozšírenie internetového výdaja liekov o mobilnú aplikáciu.