MZ pozastavilo na týždeň otváranie termínov pre doteraz nezaočkovaných

Bratislava 24. februára (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na jeden týždeň pozastavilo otvorenie termínov pre doteraz neočkovanú verejnosť. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, upozornil na to Denník N. V žiadnom prípade však podľa MZ SR nejde o zákaz očkovania.



Vysvetlila, že tento postup nastavil rezort v dôsledku množstva vakcín, ktoré sú v tejto chvíli na Slovensku k dispozícii. "Podľa našich odhadov ide len o jednotýždňové plánovanie," zdôraznila. MZ SR pripomína, že bez obmedzenia pokračuje očkovanie pedagogických pracovníkov do 55 rokov. Pri ich prvej vakcinácii sa používa očkovacia látka od spoločnosti AstraZeneca. "Na najbližší víkend sme v spolupráci s ministerstvom školstva a podľa kapacít vakcinačných centier pripravili 27.000 termínov," informovala Eliášová.



Zdôraznila, že rovnako sa bez obmedzenia realizuje očkovanie druhou dávkou a očkovanie prvou a druhou dávkou v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). "V ZSS očkujeme nepretržite podľa poradia, prioritným kritériom je priemerný vek klientov zariadenia," povedala Eliášová s dôvetkom, že k 24. februáru je na Slovensku zaočkovaných 263 zariadení nahlásených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Dodala, že celkovo je na nadchádzajúci týždeň na tieto očkovania, teda na preočkovanie a ZSS, vyčlenených 45.000 dávok.