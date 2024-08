MZ: Pracovná skupina má k predpisom rokovať po obdržaní podkladov WHO

Bratislava 10. augusta (TASR) - Pracovná skupina sa má k aktualizovaným medzinárodným zdravotným predpisom, od prijatia ktorých sa SR verbálne disasociovala, stretnúť po obdržaní podkladov zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Vyplýva to z vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre TASR.



"Pracovná skupina bude zasadať v prípade potreby - môže aj nemusí zasadať v mesiaci august. Podklady z WHO nám budú zaslané až po 12. auguste, následne budú zaslané všetkým účastníkom komisie na naštudovanie a až potom bude opätovne zvolané ďalšie stretnutie expertnej skupiny," uviedli pre TASR z komunikačného oddelenia rezortu.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) už skôr avizovala, že expertná skupina by v auguste opäť mohla rokovať o balíku revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Od nich sa Slovenská republika na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala.



Postoj SR kritizovali viaceré zdravotnícke a pacientske organizácie aj opozícia. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár krok odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.