MZ: Prehliadky pre onkologických pacientov v remisii sa majú zmeniť

Bratislava 26. júna (TASR) - Preventívne prehliadky pre onkologických pacientov v remisii sa majú zmeniť. Pacienti majú byť po novom raz ročne v rámci preventívnej prehliadky sledovaní všeobecným lekárom pre dospelých. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú minulý týždeň schválil parlament. Zmenu pripravilo ministerstvo zdravotníctva (MZ) v spolupráci s odborníkmi, pozmeňujúci návrh predložila poslankyňa parlamentu Petra Krištúfková.



"Je to najmä z dôvodu možných neskorších komplikácií onkologickej terapie, možných pridružených komplikácií (napríklad zhoršenie pečeňových testov), relapsu ochorenia a podobne. Tento krok má prispieť k podpore preventívnych prehliadok ako jedného z najúčinnejších prostriedkov prevencie ochorení a rýchleho riešenia možných komplikácií," skonštatoval rezort. Poukázal na to, že ide o celosvetový trend podložený množstvom vedeckých štúdií a skúseností. V prípade potreby odošle všeobecný lekár pacienta späť na onkologickú ambulanciu.



Zmenu víta Zväz ambulantných poskytovateľov. "Zvýšenie koordinácie práce a zdieľanie kompetencií v starostlivosti medzi lekármi tak onkologickým pacientom prinesie vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, čím sa zlepšia ich šance na dlhšie prežívanie bez choroby a klinickým onkológom bude zároveň umožnené venovať viac času pacientom s aktívnym onkologickým ochorením," uviedla jeho prezidentka Jaroslava Orosová. Zdôraznila však potrebu upresnenia pravidiel a indikácií potrebných vyšetrení.



Naopak, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska s novelou zákona nesúhlasí. Je podľa nej obrazom odborného diletantizmu. Poukázala pritom na to, že v ňom nie je špecifikované, aké obdobie predstavuje "po absolvovanej onkologickej liečbe". Prezidentka spoločnosti Monika Palušková považuje novelu za nevykonateľnú. "Žiadny onkologický pacient nemôže byť sledovaný všeobecným lekárom, pretože mu to neumožňujú súvisiace zákony ani vyhlášky," povedala. Poukázala tiež na možný rozpor s Ústavou SR. V danej veci sa chce obrátiť na kanceláriu prezidentky.