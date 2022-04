MZ SR pripravuje ďalšie špecializované pracoviská pre utečencov

Bratislava 5. apríla (TASR) - Na území SR aktuálne funguje jedno špecializované pracovisko pre vojnových utečencov z Ukrajiny, a to v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Dodala, že MZ pripravuje v jednotlivých krajoch špecializované pracoviská určené pre vojnových utečencov z Ukrajiny, kde bude na jednom mieste všeobecný lekár, pediater a gynekológ.



Košická nemocnica už zriadila Ukraine Care Center (UCC), kde zdravotníci poskytujú pomoc pacientom, ktorí sú utečenci z Ukrajiny.



Nové špecializované pracoviská určené pre utečencov budú v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Žiline a v Bratislave. Fungovať by mali začať podľa Eliášovej v priebehu budúceho týždňa. V tejto oblasti sa už podpisujú mobilizačné príkazy.



Mimoparlamentné KDH v utorok informovalo o návrhu, aby na Slovensku v oblastiach s veľkým počtom utečencov boli pre nich zriadené kontaktné ambulancie s ukrajinskými lekármi. Tí by zároveň mohli vypomôcť pri liečbe slovenských občanov. "Slovenská republika tým nielen posilní chýbajúce personálne kapacity, ale pomôže vyhnúť sa preťaženiu zdravotníctva v dôsledku utečeneckej krízy. Na to treba urýchlene centralizovať evidenciu lekárov z radov utečencov a zdostupniť ju zdravotníckym zariadeniam, ktoré o ňu majú záujem," upozornilo KDH v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa Lenka Halamová.



Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann dodala, že na otvorenie kontaktných ambulancií možno využiť dostupné európske financie.