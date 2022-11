MZ SR pripravuje materiál k zriadeniu štátnej distribučky na lieky

Bratislava 11. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje materiál k zriadeniu štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. Koncom novembra chce odovzdať štúdiu uskutočniteľnosti. Pre TASR to uviedli z komunikačného odboru rezortu.



"Zriadenie distribučnej spoločnosti je vo fáze prípravy materiálu. Koncom novembra je plánované odovzdanie štúdie uskutočniteľnosti a nasledovať bude zasadnutie pracovnej skupiny," uviedlo pre TASR ministerstvo. Po zasadnutí má byť materiál predložený do pripomienkových konaní a následne na rokovanie vlády.



Na Slovensku by mohla v budúcnosti fungovať štátna distribučná spoločnosť na dodávanie liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok. Navrhuje to MZ SR, v ktorého by bola pôsobnosti. V novembri 2021 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh koncepcie na jej zriadenie, ktorý posudzovala pracovná skupina.