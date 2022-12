MZ pripravuje postupy zdravotnej starostlivosti u transrodových ľudí

Bratislava 11. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pokračuje v príprave štandardných postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti u transrodových ľudí. V novembri v tejto súvislosti zasadli odborníci, ktorí znenie postupov upravili. K téme sa majú stretnúť aj ministri zdravotníctva a spravodlivosti. Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia rezortu.



Na novembrovom stretnutí sa zúčastnili členovia komisie rezortu pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy, psychológovia, psychiatri, urológovia, gynekológovia, endokrinológovia a ďalší špecialisti, ale aj poslanci parlamentu.



"Zo stretnutia vzišli návrhy, ktoré boli do štandardného postupu zapracované, a zároveň aj návrhy, ktoré boli zo štandardného postupu odstránené, respektíve precizované tak, aby nevznikali ďalšie pochybnosti," priblížilo pre TASR ministerstvo. Dodalo, že v súčasnosti disponuje deviatimi pozitívnymi stanoviskami odborných spoločností vrátane zahraničných a štyrmi stanoviskami hlavných odborníkov vo vybraných špecializáciách.



Rezort deklaruje, že jeho cieľom je objasniť problematiku všetkým zúčastneným stranám tak, aby v budúcnosti o štandardnom postupe nevznikali žiadne pochybnosti a nebolo to predmetom politických sporov. "Naopak, aby to prispelo k riešeniu situácie v čisto odborných, teda zdravotníckych rámcoch," doplnil rezort.



Ministerstvo zdravotníctva v apríli vydalo usmernenie, ktoré malo zjednodušiť proces zmeny pohlavia u transrodových ľudí. Po viacerých žiadostiach o jeho stiahnutie zo strany OĽANO, KDH a niektorých poslancov rezort pozastavil jeho platnosť. Zároveň avizoval, že platnosť usmernenia sa obnoví uverejnením štandardných postupov pri diagnóze transsexualizmu, ktoré doteraz chýbali.