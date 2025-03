Registráciu poistenca na plánovaný zákrok chce rezort zjednodušiť

Bratislava 20. marca (TASR) - Proces zaradenia poistenca do zoznamu čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť by sa mohol od októbra zjednodušiť. Po novom by mohol pacient potvrdiť písomný súhlas so zaradením do zoznamu čakateľov aj na diaľku, nielen osobne u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zmena má zefektívniť manažment čakacích lehôt a znížiť byrokratickú záťaž pacientov i zdravotníckych zariadení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Legislatívu možno pripomienkovať do konca marca.



"Na zvýšenie flexibility a dostupnosti zdravotnej starostlivosti sa zavádza možnosť potvrdiť písomný súhlas so zaradením do zoznamu čakateľov viacerými spôsobmi - osobným podpisom v zdravotnej dokumentácii, elektronickou komunikáciou, krátkou textovou správou alebo listinne. Táto úprava reaguje na potrebu odbúrania zbytočnej administratívy a zjednodušenia procesu pre poistencov, čím sa eliminuje nutnosť fyzickej návštevy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti len na účely podpisu," uvádza rezort v materiáli.



Zároveň sa jasne vymedzuje, že uvedený postup sa nevzťahuje na poistencov, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zabezpečiť sa tak má, že urgentné prípady nebudú administratívne zdržiavané.



Cieľom novely je predovšetkým odstrániť chyby v zákone na základe podnetov z aplikačnej praxe. Účinnosť legislatívy sa navrhuje od 1. októbra.



Rezort predložil návrh zákona do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Dôvodom je naliehavosť jeho prijatia s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie siete nemocníc, včasné nastavenie programových profilov a predvídateľnosť pri plánovaní zdravotnej starostlivosti. "Predĺženie legislatívneho procesu by mohlo viesť k omeškaniu implementácie kľúčových opatrení, ktoré sú nevyhnutné na stabilizáciu a zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti," dodalo ministerstvo.