Prvú výzvu v rámci plánu obnovy v zdravotníctve vyhlásia v júni

Bratislava 1. júna (TASR) - Prvá výzva v rámci plánu obnovy v zdravotníctve by sa mala vyhlásiť v júni. Vyplýva to z predbežného harmonogramu vyhlasovania výziev. Ministerstvo zdravotníctva pre TASR potvrdilo, že zdržanie v procese vyhlasovania výziev nepredpokladá.



Prvá výzva na viac ako 2,3 milióna eur je určená na rozšírenie a budovanie mobilných hospicov. Pôvodne bolo otvorenie prvých troch výziev v celkovej výške 971 miliónov eur naplánované na apríl. Ostatné dve výzvy, okrem júnovej, sú zamerané na zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti vo výške takmer 836 miliónov eur a 132,9 milióna eur, by sa mali podľa aktualizovaného harmonogramu vyhlásiť v septembri.



Výziev má byť celkovo 20 v sume viac ako 1,1 miliardy eur, vyplýva z predbežného harmonogramu. Väčšina sa má podľa neho vyhlásiť tento rok, niektoré začiatkom budúceho roka.



"Celková alokácia Plánu obnovy a odolnosti v rezorte zdravotníctva je približne 1,3 miliardy eur bez DPH. Suma približne 1,1 miliardy eur pôjde do zdravotníctva formou týchto výziev, zvyšok sú ostatné náklady a investície priamo realizované ministerstvom zdravotníctva, ktoré pôjdu tiež z financií Plánu obnovy a odolnosti, ale inou formou," ozrejmili pre TASR z komunikačného oddelenia MZ SR.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii. Kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR je už schválená reforma siete nemocníc. Reformy sa dotknú aj ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj starostlivosti o duševné zdravie.