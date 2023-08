Rezidentské štúdium sa okrem pediatrov otvára aj pre špecialistov

Bratislava 18. augusta (TASR) - Rezidentské štúdium sa okrem pediatrov otvára aj pre lekárov špecialistov. Prihlasovanie je možné od augusta. Lekári doň budú zaradení od začiatku októbra. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Do rezidentského štúdia sa zaradia špecializačné odbory všeobecné lekárstvo, pediatria, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia či pediatrická neurológia. Rovnako aj pneumológia a ftizeológia, psychiatria, detská psychiatria, endokrinológia, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy aj reumatológia.



Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni s označením samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť. Zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Zaraďovanie lekárov a sestier do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra. Možno sa doň prihlásiť na štyroch univerzitách, a to na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



Rezidentské štúdium má podľa rezortu pomôcť pri zabezpečení dostatočného počtu lekárov a znížení vekového priemeru v odboroch všeobecné lekárstvo, pediatria aj v iných nedostatkových špecializáciách.