Rezort zdravotníctva tvrdí, že rieši situáciu s e-receptami

Bratislava 2. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR intenzívne rieši situáciu s elektronickými receptami, ktoré sa od januára pre novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme na niektoré lieky nemôžu vydávať. Chce čo najskôr znížiť vplyv na verejnosť. Deklarovalo to v stanovisku pre TASR, ktoré poskytli z komunikačného oddelenia rezortu.



"Celý súvisiaci legislatívny proces je nutné realizovať vo viacerých etapách. Posledná etapa procesu bude realizovaná v priebehu prvého kvartálu roka 2025. Ministerstvo zároveň vykonáva všetky kroky tak, aby nedochádzalo k akýmkoľvek zásahom do práv pacientov," priblížili.



Rezort zároveň vysvetlil, že s ohľadom na technicko-legislatívnu nutnosť úpravy bolo nevyhnutné v súvislosti so službou eReceptu rešpektovať právo Európskej únie (EÚ) týkajúce sa ochrany osobných údajov. "Elektronický recept preto dočasne nebude možné predpísať napr. na lieky plne hradené pacientom. V takomto prípade bude lekárom pacientovi predpísaný papierový recept," ozrejmil.



Ministerstvo deklarovalo, že problematiku dosahu technicko-procesného charakteru služby eRecept intenzívne rieši s Národným centrom zdravotníckych informácií a zástupcami jednotlivých zdravotných poisťovní. "Tak, aby sa čo najskôr znížil dosah na verejnosť po zmene technického aspektu predpisu lieku na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti," dodalo.



NR SR v decembri minulého roka schválila novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme z dielne rezortu zdravotníctva. Elektronické služby sa podľa nej v zdravotníctve upravia a vzniknú aj nové. Pre niektoré lieky však zaniká aj možnosť vystavenia e-receptu. Opozičné hnutie PS vo štvrtok upozornilo na to, že ešte nedošlo k odstráneniu daného problému. Vyzvalo preto ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby urýchlene verejnosti povedal, ako a kedy chybu opraví.