MZ ruší štandardný postup pre starostlivosť o osoby s transsexualizmom

Bratislava 2. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ruší Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Zmeny sú účinné od stredy (3. 4.). Dôvody vyplývajú z praxe, a to v štádiu po vykonaní všetkých medicínskych intervencií, ktoré potvrdia diagnózu transsexualizmus a stotožnenie pacienta so želaným pohlavím. TASR o tom informoval tlačový odbor MZ SR.



Jedným z dôvodov zrušenia tohto štandardného postupu je podľa MZ skutočnosť, že hoci ide o špecificky vysoko odbornú záležitosť medicínskej úrovne, má aj etický a celospoločenský dosah. "V tejto súvislosti máme za to, že prijatie štandardu nebolo dostatočne spoločnosti komunikované a zdôvodnené, z čoho vyplývajú množiace sa problémy a podnety jeho implementácie," skonštatoval rezort. Ide podľa neho o existujúce nezrovnalosti v administratívno-technických postupoch, ktoré vedú k administratívnej zmene pohlavia na matrike podľa príslušných právnych noriem v gescii ministerstva vnútra.



MZ zdôraznilo, že tento štandardný postup sa nikdy nevzťahoval na detskú populáciu. Bol určený iba pre osoby staršie ako 18 rokov.



"Je potrebné zdôrazniť, že sa plne stotožňujeme s odborným obsahom tohto štandardného postupu, za ktorým stojí obrovský tím profesionálov s dlhoročnou praxou pri starostlivosti o dospelé osoby s transsexualizmom," uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Rezort doplnil, že to potvrdzuje aj stanovisko Európskej psychiatrickej asociácie, ktorá tento štandardný postup hodnotí ako vysoko odborný so zohľadnením najnovších súčasných poznatkov medicínskej praxe.



Ministerstvo zdravotníctva bude podľa vlastných slov iniciovať rokovania s rezortom vnútra. Budú hľadať medzirezortnú koordináciu tak, aby po absolvovaní medicínskej intervencie došlo aj k jeho správnemu legislatívnemu spracovaniu.