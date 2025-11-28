< sekcia Slovensko
MZ: Schválili skupinové sadzby pre každú skupinu nemocníc na rok 2026
Základné sadzby pre jednotlivé skupiny nemocníc navrhuje a schvaľuje Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť.
Bratislava 28. novembra (TASR) - Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť schválil skupinové základné sadzby pre každú skupinu nemocníc na rok 2026. TASR o tom informovali z ministerstva zdravotníctva (MZ) s tým, že sa nastoľuje spravodlivé financovanie nemocníc. Schválený návrh podľa rezortu stimuluje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zvyšovať podiel poskytnutej zdravotnej starostlivosti financovanej formou platieb za výkon a, naopak, znižovať podiel paušálnych platieb na celkových platbách za zdravotnú starostlivosť.
„Dnešným hlasovaním výboru pre DRG sa výrazne posúvame k plneniu Memoranda o nastolení spravodlivosti vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). V zmysle vyhlášky sú od roku 2026 nemocnice financované prostredníctvom povinného úhradového mechanizmu SK-DRG vo výške 30 percent objemu produkcie nemocníc.
„Takto vypočítaná základná sadzba sa približuje k efektívnej základnej sadzbe zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pričom základná sadzba pre rok 2026 plne odráža cieľ, význam a zmysel Memoranda o nastolení spravodlivosti vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti medzi Ministerstvom zdravotníctva SR, Asociáciou nemocníc Slovenska, Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Dôverou zdravotnou poisťovňou a Union zdravotnou poisťovňou z roku 2025,“ vyhlásilo ministerstvo.
Za aktuálny návrh hlasoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, všetky tri zdravotné poisťovne, všetci zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, Slovenská lekárska komora a zástupcovia pacientov. Jeden člen (ministerstvo financií) sa zdržal a Lekárske odborové združenie hlasovalo proti.
Ministerstvo zdravotníctva upozornilo, že v piatok schválený návrh je odlišný od toho, ktorý vo štvrtok (27. 11.) kritizovali lekárski odborári a vyjadrili pri ňom obavu o prehĺbenie nerovnováhy vo financovaní nemocníc. Rezort deklaruje, že nastolil spravodlivé financovanie nemocníc.
