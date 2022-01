Seniori, ktorí chcú odmenu, by mali stihnúť očkovanie do konca januára

Bratislava 27. januára (TASR) – Seniori, ktorí chcú získať finančnú odmenu za očkovanie proti ochoreniu COVID-19, by ho mali stihnúť do konca januára. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upozorňuje, že v čakárni je ich aktuálne zaregistrovaných zhruba 250. Odporúča preto rozšíriť parametre očkovania o ďalšie centrá, dať sa zaočkovať bez registrácie alebo u lekára. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



V prípade dvojdávkovej vakcíny majú seniori nárok na finančnú pomoc, ak sa zaočkujú do 31. januára. "Ten, kto sa zaočkoval jednodávkovou vakcínou Janssen do 15. januára 2022, sa musí preočkovať akoukoľvek posilňovacou dávkou do 15. marca 2022," doplnila Eliášová.



V čakárni na očkovanie je podľa MZ SR aktuálne približne 250 ľudí vo veku od 60 rokov. "Ide hlavne o ľudí, ktorí pri registrácii uviedli iba jedno preferované očkovacie centrum, alebo si termín posúvali," priblížilo ministerstvo.



Pripomína, že samotná registrácia na očkovanie nie je splnením podmienky na získanie finančnej odmeny. "Senior splní podmienky na získanie finančných prostriedkov od Ministerstva financií SR, iba ak očkovanie aj absolvuje," vysvetlila hovorkyňa.



Novelu zákona, vďaka ktorej majú ľudia nad 60 rokov nárok na finančný príspevok za očkovanie proti ochoreniu COVID-19, schválili poslanci Národnej rady SR v decembri 2021.