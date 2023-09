Sieť detských ambulantných pohotovostí sa zredukuje

Bratislava 20. septembra (TASR) - Sieť detských ambulantných pohotovostí sa v troch fázach zredukuje. Vyhlášku týkajúcu sa úpravy siete podpísal minister zdravotníctva Michal Palkovič. Do platnosti vstúpi 1. októbra. K zmene rezort pristupuje v záujme stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti a zachovania fungovania detských pohotovostí.



"Podľa vyhlášky sa bude postupne v troch fázach upravovať sieť detských pohotovostí z pôvodných 61 na 40 do konca roka 2024. Od 1. októbra 2023 dôjde k vypusteniu šiestich pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby (APS), ktoré sú už v súčasnosti bez prevádzkovateľa, keďže nikto neprejavil záujem o ich prevádzkovanie. Ďalších desať bodov APS pre deti má byť vypustených od júla 2024 a tretia fáza, ktorá sa má týkať piatich bodov APS, je naplánovaná od novembra 2024," priblížili z komunikačného odboru rezortu.



Pevné body sa po novom majú priblížiť k nemocniciam. Cieľom zmeny je podľa rezortu koncentrovať lekárov do funkčných tímov a priblížiť ich k nemocniciam, aby boli zabezpečené aj laboratórne vyšetrenia či zobrazovacie metódy. "Ministerstvo zdravotníctva dlhodobo upozorňovalo na kritickú situáciu s pediatrami a hroziace problémy s ambulantnou pohotovostnou službou. Cieľom vyhlášky je v súčasnom kritickom stave nastaviť efektívnu alokáciu personálnych kapacít ako jedno z opatrení na udržanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti," doplnil Palkovič.



Rezort poukázal na to, že prijal aj iné opatrenia na stabilizáciu pediatrie. Ich zavádzanie podľa neho prebieha postupne. Poukázal na to, že pripravil aj ďalšie návrhy. "Niektoré opatrenia sme už realizovali, iné si vyžadujú legislatívne zmeny, pre ktoré sa, bohužiaľ, nepodarilo získať podporu v súčasnom parlamente," podotkol Palkovič.



Pre detských pacientov boli podľa ministerstva spustené aj ďalšie podporné aktivity. Ide napríklad o projekt www.pediatridetom.sk. Od začiatku októbra má fungovať aj aplikácia Národného ústavu detských chorôb.