Rezort zdravotníctva: Slová Rašiho k liekovej politike sú zavádzajúce

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR považuje vyjadrenia nezaradeného poslanca Národnej rady SR Richarda Rašiho k liekovej politike za zavádzajúce a nepravdivé. Poukazuje na to, že zmeny v kategorizácii liekov prijali v súlade s vyhláškou, ktorú uviedli do praxe ministri nominovaní za stranu Smer-SD, ktorej bol Raši členom. V súčasnosti rezort pripravuje jej novelizáciu, schváliť by sa mohla v decembri. Pre TASR to uviedla v reakcii hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



"Dlhodobým cieľom ministerstva je, aby pacienti mali zabezpečenú liečbu bez neúmerne vysokých doplatkov. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novelizáciu vyhlášky. Predpokladaný termín jej schválenia je december 2020," priblížila hovorkyňa.



Následky uplatnenia súčasnej vyhlášky pri revízii úhrad za lieky si podľa hovorkyne ministerstvo uvedomuje a prijíma rozhodnutia, aby sa v praxi minimalizovali negatívne dosahy na pacientov. Svoje kroky priebežne konzultovalo s Asociáciou na ochranu práv pacientov a rokovalo aj s výrobcami liekov o tom, aby dobrovoľne kompenzovali vzniknuté doplatky na čo najnižšiu mieru. "Všetci oslovení tento postup prisľúbili," skonštatovala.



Ministerstvo zároveň pripomenulo, že na nezmyselnosť vyhlášky už v čase jej uvádzania do praxe upozornil Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií, ktorý dbá na efektívne vynakladanie verejných prostriedkov. "Práve táto vyhláška zadefinovala pravidlá, ktoré spôsobili, že pacienti s rovnakou diagnózou doplácali za rovnaký liek, ale s inou silou účinnej látky, rozdielne doplatky," vysvetlila Eliášová.



Rezort reagoval tiež na kritiku voči ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO) pri zvládaní pandémie. Krajčí je podľa Eliášovej momentálne v domácej liečbe, ale komunikuje so všetkými zainteresovanými a zúčastňuje sa rokovaní. "Ministerstvo zdravotníctva, interní a externí odborníci, robili a robia maximum pre prípravu na prípadný výrazný nárast hospitalizácií pacientov s ochorením COVID-19. Zdravotníctvo je v zlom stave a ak nespojíme sily, ale namiesto pomoci budeme na seba útočiť, doplatí na to pacient, občan," skonštatovala.



Reformný plán Moderné a úspešné Slovensko podľa MZ SR obsahuje všetky ťažiskové priority ministerstva, a to v kontexte s programovým vyhlásením vlády. O ďalších krokoch a konkrétnych opatreniach bude verejnosť informovať.



Nezaradený poslanec Raši pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD vo štvrtok uviedol, že minister Krajčí (OĽANO) vo svojom riadení rezortu zlyháva na všetkých frontoch. Opätovne Krajčího vyzval, aby odstúpil. Na štvrtkovej tlačovej konferencii poukázal tiež na zvyšovanie doplatkov vyše 650 liekov v kategorizačnom zozname. Kritizoval tiež nekonkrétne a nepodložené záväzky v dokumente Moderné a úspešné Slovensko, z ktorého sa má zostaviť plán obnovy.