Rezort zdravotníctva: Slovenské a rakúske záchranky plánujú spoluprácu

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovenské a rakúske záchranky by mali v prihraničnom území spolupracovať. Cieľom je zabezpečiť v daných oblastiach čo najlepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti. O spolupráci podpísali obe krajiny rámcovú zmluvu. Schváliť ju má ešte parlament a ratifikovať prezident. TASR o tom informovali z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Slovenské záchranky by v prípade potreby a za presne definovaných podmienok zasahovali v Rakúsku a rakúske záchranky zase na Slovensku. Neodkladná zdravotná starostlivosť v mieste zásahu a preprava fyzickej osoby v ohrození života alebo zdravia do vhodného zdravotníckeho zariadenia sa bude poskytovať na základe vyhodnotenia tiesňového volania a žiadosti zmluvnej strany," vysvetlil rezort.



Zmluva sa vzťahuje na prihraničné územie Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja v SR a v Rakúsku na Spolkové krajiny Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň. "Cezhraničná spolupráca s Rakúskou republikou je síce historicky prvou zmluvou tohto charakteru, avšak v súčasnosti sa pripravuje obdobná zmluva v oblasti záchranných služieb aj s Českou republikou," dodalo ministerstvo.