MZ: Slovensko spĺňa štandardy v oblasti reprodukčného zdravia ženy

Bratislava 30. decembra (TASR) - Slovensko spĺňa štandardy poskytovania dostupnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia ženy. Deklarovalo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na organizáciu Možnosť voľby a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP), podľa ktorých Slovensko dlhodobo nespĺňa väčšinu štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) k interrupčnej starostlivosti.



Kritizujú, že ženy, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, čelia na Slovensku nedostatku informácií, odmietnutiu i ubližujúcemu prístupu. Medzi veľké prekážky podľa nich patria aj povinné čakacie lehoty, vysoká cena i nemožnosť podstúpiť tabletkovú formu interrupcie. Poukazujú aj na nové usmernenie WHO, v ktorom organizácia odporúča odstrániť právne a politické prekážky, brániace v prístupe k interrupčnej starostlivosti.



"Najnovšie usmernenie WHO je pre Slovensko príležitosť začať odstraňovať prekážky v dostupnosti interrupcií. SR totiž v zlepšovaní tejto formy zdravotnej starostlivosti zlyháva a nedostupnosť interrupcií ohrozuje čoraz viac žien. Od posledného usmernenia SZO v roku 2012 sme neimplementovali žiadne z predošlých odporúčaní. Naopak, zaznamenávame regres, keď dnes už s polročnou pravidelnosťou dochádza k pokusom ešte viac obmedziť či kriminalizovať interrupcie," skonštatovala výkonná riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová.



Ministerstvo zdravotníctva deklaruje, že citlivo vníma všetky názory odbornej verejnosti súvisiace s umelým prerušením tehotenstva a zodpovedne sleduje všetky relevantné ukazovatele, ktoré situáciu monitorujú. "Rezort zároveň v týchto otázkach plne rešpektuje záväzné právne predpisy, najmä zákon o umelom prerušení tehotenstva, v ktorom je podrobne definovaný proces poučenia pred takýmto závažným zákrokom, rovnako ako detaily ohľadom informovaného súhlasu pacienta, ako aj vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov," doplnilo ministerstvo.



Pripomína tiež, že v oblasti verejného zdravia existuje autonómny prístup každej krajiny v EÚ a sveta. "Problematika interrupcií je veľmi citlivou oblasťou," skonštatoval rezort.