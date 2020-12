REZORT ZDRAVOTNÍCTVA: Slovensko začne s očkovaním zrejme 27. decembra

Bratislava 18. decembra (TASR) – Slovensko by malo začať s vakcinovaním 27. decembra, očkovacia látka by mala prísť 26. decembra. V piatok to oznámila štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Jana Ježíková. Na začiatok by malo prísť 10.000 kusov vakcíny, ktorá sa bude očkovať v dvoch dávkach. Takmer 15 nemocníc je už na očkovanie pripravených, postupne pribudnú ďalšie. Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín. Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov.



V prvej vlne by mali byť zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS) či pracovníci kritickej infraštruktúry. V druhej vlne by mali byť očkovaní klienti DSS, pacienti nad 65 rokov či chronicky chorí. Tretia vlna očkovania by sa mala dotknúť populácie s vysokým rizikom šírenia ochorenia a v štvrtej vlne pôjde o obyvateľov Slovenska nad 18 rokov.



Epidemiológ Pavol Jarčuška komentoval, že účinnosť vakcín je nad 90 percent. Ježíková by bola veľmi rada, keby v rámci vakcinácie pomohli aj médiá, ktoré by bojovali z dezinformáciami a poukazovali na dôležitosť očkovania. Celkovo by malo fungovať 25 vakcinačných centier. Pripravené sú už nemocnice v Nitre, Bratislave či v Košiciach. Ježíková komentovala, že by chceli zriadiť očkovacie miesto v každom okrese.



Očkovať proti novému koronavírusu by sa malo v prvý a 21. deň očkovania. Každý, kto očkovanie podstúpi, by mal o ňom dostať potvrdenie.