Sprievod ľudí nad 70 rokov na očkovanie sa môže registrovať formulárom

Bratislava 6. mája (TASR) – Ľudia, ktorí budú na očkovaní proti ochoreniu COVID-19 sprevádzať seniorov nad 70 rokov, sa po novom môžu zaregistrovať cez formulár na stránke www.korona.gov.sk. Pri prihlasovaní je však dôležité túto informáciu uviesť a vyplniť aj rodné číslo sprievodcu. Ako TASR informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, ak je senior nad 70 rokov už zaregistrovaný, môže upraviť svoju registráciu a pridať si sprievod.



Vysvetlila, že systém na webovej stránke korona.gov.sk umožní zadať pri otvorení registračného formulára u skupiny 70+ aj možnosť "ísť so sprievodom". Senior sa zaregistruje a len pridá rodné číslo sprievodcu. Následne sa musí do 24 hodín klasickou formou zaregistrovať aj sprievodca. Ak je osoba, ktorá bude seniora sprevádzať, už zaregistrovaná a ešte nemá pridelený termín očkovania, systém automaticky obe registrácie spáruje.



„Po otvorení očkovacích kapacít obom zadá po sebe nasledujúci čas očkovania v rovnakom očkovacom centre. Obaja pôjdu do očkovacieho centra podľa výberu seniora. Obe osoby budú informované štandardnou formou, teda cez SMS a email. Platí, že sprievodca musí mať minimálne 18 rokov a dostane rovnakú vakcínu ako senior," uviedlo MZ SR.



Podmienkou je, aby sprevádzajúca osoba fyzicky sprevádzala seniora nad 70 rokov do očkovacieho centra. Senior môže mať len jedného sprievodcu s nárokom na očkovanie. Možnosť zaočkovať sprievod platí len od prvej dávky vakcíny. Sprevádzajúca osoba dostane rovnakú vakcínu ako senior. Senior nad 70 rokov a jeho sprievod nemusia byť príbuzní.



Pridelenie očkovacieho termínu je závislé od veku seniora a kapacít vakcinačných centier v okrese alebo okresoch, ktoré si zvolil. Každý z dvojice dostane SMS a email o termíne a mieste očkovania. Rovnaký termín aj miesto očkovania dostane senior so sprievodcom aj pri druhej dávke.



MZ SR tiež uviedlo, že ak senior nad 70 rokov zruší registráciu, jeho sprievod automaticky preplánuje do čakárne, kde bude čakať na pridelenie termínu očkovania vakcínou, ktorá je priradená k jeho veku. Zrušenie registrácie sprievodu neovplyvní registráciu seniora, ten ide na očkovanie podľa toho, ako je ďalej naplánovaný. Ak si odloží pridelený termín senior, znamená to odloženie termínu aj pre jeho sprievod.



Ak má sprievod v registrácii vybrané iné okresy ako senior, miesto očkovania sa bude vyberať len podľa preferencie seniora. Ak má už osoba zadaná ako sprievod pridelený termín očkovania na vakcínu podľa svojho veku, systém neumožní sprevádzať seniora na očkovanie. Senior si bude môcť vybrať nový sprievod. V prípade, že systém nenájde podľa rodného čísla registráciu sprievodu, počká 24 hodín a pokus zopakuje. Keď ani po tomto termíne nenájde rodné číslo sprievodcu medzi zaregistrovanými osobami, seniora nad 70 rokov bude plánovať samostatne.



Od soboty (8.5.) bude platiť, že neregistrovaný sprievod zaočkovaný nebude. Výnimka platí pre osoby nad 70 rokov, ktoré mali pridelený termín ešte pred 6. májom. Tie nemusia rušiť svoju registráciu a môžu si priviesť sprievod aj bez registrácie. Pre osoby, ktorým bude pridelený termín od 6. mája, platí, že sprievodná osoba musí byť registrovaná v systéme a musí sa preukázať SMS správou.