Na Slovensku rozbehnú novú kampaň na podporu očkovania

Bratislava 9. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci so samosprávnymi krajmi pripravilo kampaň na podporu očkovania proti COVID-19 s názvom Darujme si Vianoce. Mobilizačný týždeň na podporu očkovania sa začne od soboty (11. 12.) a potrvá do 18. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



S navýšenými očkovacími kapacitami vo vakcinačných centrách budú môcť Slováci počítať od soboty, otvoria sa aj nové termíny na očkovanie. K mobilizácii sa pripoja členovia vlády, ako aj osobnosti z kultúrno-spoločenského života a športu. V jednotlivých regiónoch budú prostredníctvom sociálnych sietí alebo svojou pomocou priamo vo vakcinačných centrách pozývať ľudí k očkovaniu.



"Cieľom tejto mobilizácie je zaočkovať čo najviac ľudí a tým ich ochrániť pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, ako aj zvýšiť informovanosť o dôležitosti očkovania," doplnila Eliášová s tým, že bližšie informácie prinesú v piatok (10. 12.) premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Pre efektívnejší manažment záujemcov o vakcínu odporúča MZ SR všetkým, ktorí sa chcú dať zaočkovať, aby sa registrovali na stránke www.korona.gov.sk. Umožnené bude aj očkovanie bez predchádzajúcej registrácie. V prípade vysokého záujmu budú uprednostnení tí, ktorí sa zaregistrovali a pridelili im termín.



Rezort zdravotníctva zdôraznil, že vakcín je dosť, aby sa mohol v najbližších dňoch zaočkovať každý, kto o to prejaví záujem.