MZ SR: Aj v prípade nákupu v pohraničí je povinná registrácia

Bratislava 2. júla (TASR) - Každý, kto sa vráti zo zahraničia, aj keby bol len na nákupe v prihraničnom meste, je povinný sa pred prekročením slovenskej hranice zaregistrovať. Týka sa to aj tých, ktorí sú zaočkovaní proti COVID-19 a uplatňujú si výnimku. Splnenie si tejto povinnosti kontroluje priamo na hranici polícia. TASR o tom informovala Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Bez rozdielu na to, z akého štátu na Slovensko prichádzate a či si uplatňujete výnimku, ste povinný zaregistrovať sa na stránke korona.gov.sk cez formulár eHranica," pripomenula Eliášová. Táto povinnosť sa týka aj zaočkovanej osoby. Rovnako tak je povinný urobiť aj ten, kto si len na hodinu odbehol do susednej krajiny na nákup.



"Pozor, nový cestovateľský semafor začne platiť až od 9. júla. Ten reaguje na šírenie delta variantu nového koronavírusu a prináša zmeny do cestovania," uviedla Eliášová. Krajiny, z ktorých sa pricestuje na územie SR, už nebudú rozdelené do stupňov rizikovosti. Rozdiel bude v tom, či je prichádzajúca osoba zaočkovaná alebo nie je. Zaočkovaní nebudú musieť absolvovať karanténu. Ostatné osoby budú musieť absolvovať karanténu a najskôr na piaty deň aj PCR test. "Povinná registrácia cez formulár eHranica aktuálne však platí pre všetkých," zdôraznila Eliášová.



Polícia zavádza tiež intenzívne kontroly na hraniciach. Nedodržanie povinností stanovených vo vyhláške je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktoré príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže udeliť pokutu vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môže polícia uložiť páchateľovi pokutu vo výške do 1000 eur.