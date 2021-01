Ambulantní lekári pomôžu pri očkovaní

Bratislava 25. januára (TASR) – Vakcinačné tímy už čoskoro posilnia ambulantní lekári, ktorí prejavili záujem zapojiť sa do očkovania.



„Na Ministerstve zdravotníctva SR pod vedením štátnej tajomníčky Jany Ježíkovej pokračuje diskusia so zástupcami ambulantného sektora, ktorej témou je pomoc pri očkovaní seniorov a ľudí v zariadeniach sociálnych služieb a neskôr očkovanie vo veľkokapacitných vakcinačných centrách," potvrdila hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.



Zástupcovia ministerstva v rámci doterajších debát ocenili konštruktívne návrhy ambulantných lekárov týkajúce sa očkovania seniorov a klientov v domovoch sociálnych služieb prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby. MZ deklaruje, že v pokračujúcej diskusii sa obe strany budú snažiť nastaviť procesy a podmienky tak, aby sa ambulantní lekári mohli do mobilného očkovania zapojiť čo najskôr.