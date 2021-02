Pacienti po prekonaní COVID-19 sa možno budú môcť liečiť v kúpeľoch

Bratislava 1. februára (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva SR by chcelo pacientom po prekonaní ochorenia COVID-19 umožniť čo najskôr tzv. postcovidovú liečbu v kúpeľoch. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ak materiál prejde zrýchleným legislatívnym konaním, takáto starostlivosť pre pacientov by mohla byť reálna v praxi už o dva týždne.



Podľa odborníkov môže ochorenie COVID-19 na bývalých pacientoch zanechať dlhodobý negatívny vplyv. Rezort preto rokuje s Asociáciou slovenských kúpeľov a pripravuje legislatívnu zmenu a rieši diagnózy, ktoré by mali byť preplácané zo strany zdravotných poisťovní v kúpeľnej postcovidovej liečbe.



„Diskutujeme o tom, pre aký okruh pacientov a s akými konkrétnymi diagnózami by mala byť kúpeľná liečba poskytovaná," povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Štátny tajomník MZ SR Peter Stachura priblížil, že v súčasnosti navrhujú jednu indikáciu, ktorá sa týka problémov s dýchacími cestami. Zároveň vedú odborné diskusie aj o tom, aby sa zoznam rozšíril.



Rezort chce zmenu dosiahnuť cez novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá je aktuálne vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní.