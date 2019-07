Ministerstvo zdravotníctva zlepší kontrolu skladov a výdaja liekov

Robot umožní aj výdaj lieku či pomôcky pre pacienta, a to v prípade, ak to umožní centrálna lekáreň.

Bratislava 25. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zabezpečiť a zlepšiť kontrolu nad skladmi a výdajmi liekov, špeciálnym zdravotníckym materiálom a pomôckami. Nastaviť chce automatický systém objednávok a zlepšiť manažment skladových zásob. Poslúžiť na tento účel by mal automatický systém skladovania liekov a zdravotníckeho materiálu. Ten by mal stáť viac ako 11,4 milióna eur bez DPH.



Rezort chce systém získať prostredníctvom verejného obstarávania. "Automatický systém skladovania liekov a zdravotníckeho materiálu je centrálne obstarávaný systém pre podriadené organizácie, ktoré sú uvedené v súťažnej dokumentácii k predmetnej vyhlásenej verejnej súťaži. Čerpať z uzatvorenej rámcovej dohody na základe centrálneho verejného obstarávania bude oprávnených 63 podriadených organizácií, ktoré sú uverejnené v súťažnej dokumentácii," priblížila pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



Robot umožní aj výdaj lieku či pomôcky pre pacienta, a to v prípade, ak to umožní centrálna lekáreň. Jeho hlavná funkcionalita však podľa Eliášovej spočíva v tom, aby sa zabezpečila transparentnosť, kontrola a dohľad nad zásobami na oddeleniach, ktoré sa v súčasnosti riešili často formou náhodne stanovených miniskladov.



Zariadenia, ktoré budú nasadzované, musia umožňovať adresný a kontrolovaný prístup iba k sprístupneným predmetom. Podmienkou prístupu musí byť jednoznačná identifikácia obsluhy. Rovnako musí poskytovať komfort počas práce s ním. Bude mať ergonomicky rozmiestnené ovládacie prvky, dotykový displej pre prácu so žiadankami, evidenciou položiek a podobne, ako aj ergonomicky navrhnutý a situovaný pracovný priestor zariadenia bez nutnosti používať rebrík alebo samostatný stôl.



Ministerstvo si od nasadenia zariadení sľubuje zefektívnenie priestorovej náročnosti skladovania, zjednodušenie prístupu k uskladneným predmetom, zlepšenie ich dostupnosti, vrátane nonstop prístupu, ale tiež zrýchlenie a spresnenie vydávania, zvýšenie prehľadnosti o stave a exspirácii, ako aj zvýšenie transparentnosti pri vydávaní liekov a spotrebného materiálu.



Ako Eliášová doplnila, podobné systémy sú štandardnom naprieč celou Európou. Dodala, že napríklad aj v nemocniciach, akými sú Národný onkologický ústav (NOÚ) či Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), takéto systémy už fungujú. "Boli síce zamerané na kartotéky pacientov, ale sú založené na tomto princípe,“ uzavrela.



Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 30. augusta 2019.